Rehkalt: ajalugu teeb spiraale

Teisipäeval tähistati iseseisvuse taastamise aastapäeva tänuhetkega Lääne-Nigula vabadussamba juures.

Mälestushetke Lääne-Nigula Vabadussõja mälestussamba juures juhatas sisse valla kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste, kõnelesid vallavanem Janno Randmaa ja Risti malevkonna pealik Hardi Rehkalt. Ühispalvuse pidasid kirikuõpetajad Risto Hüdsi ja Leevi Reinaru.

Paaliste esitas sissejuhatuseks ühe 33aastase noore arhitekti mõtte, mida ta oli hommikul raadiost kuulnud. “Et mis tähtsus sel päeval [20. augustil -toim] on? See noor inimene ütles nii toredasti, et tema jaoks on kõige tähtsam päev veebruarikuine tähtpäev – Eesti Vabariigi aastapäev, aga taasiseseisvumispäev või iseseisvuse taastamise päev, see on tema jaoks helge, rõõmus, pidulik ja selline ilus päev. Ta ei taju ajaloo raskust ja ränkust selja taga. Ja võib-olla see tõe poolest nii ongi,” lausus Paaliste.

Vallavanem Janno Randmaa soovitas mõelda, et mis asi see taasiseseisvumine on.