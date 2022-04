Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi alustab 24. Eesti meistrivõistluste hooaega

Käes on kevad ja alanud on ka mängud Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlustel. Märtsist alustasid mängudega vanemad vanuseklassid ja kui ilmad lähevad soojemaks jõuab järg ka kõige nooremate jalgpallurite kätte.

Lehekuud ootab ka Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi. Sellele tillukesele maaklubile algab

käesoleval aastal juba 24. meistrivõistluste aasta. Esimene Eesti noorte meistrivõistluste hooaeg oli klubile aastal 1999. Seega saab tinglikult nimetada, et klubi on Eesti esivõistlustel osalenud neljal erineval kümnendil.

See on olnud eriline aeg. Kokku üle 40-s maaklubi võistkonnas on Eesti liigades platsile astunud umbes 1000 noort jalgpallurit. Kindlasti on see Eestis ka ainulaadne, sest eelmise sajandi lõpus koos meiega alustanud teised maakohad enam liigades kaasa ei löö.

2022. aasta Eesti noore meistrivõistlustel mängib sellel aastal klubi kõige noorem vanusegrupp. Kunagi varem pole Lõuna-Läänemaa JK nii noortega sellele võistlusele välja läinud. See on olnud ka klubi kindla käekirja ja filosoofia järgmine.

Lastel peab selles vanuses olema oma lihtne võistlus, oma lihtsad turniirid ja mängud. Turvaline lapsepõlv ilma Eesti esivõistlusteta on kindlasti see mida klubi aastakümnete jooksul järginud on. Nüüd aga oleme sellises seisus, kus nii väikeste laste mängima panemine Eesti noore meistrivõistlustele on tõsiasi.

Klubis on ühte aastakäiku sattunud täiesti erakordselt palju lapsi. See on maapiirkonnas väga erandlik nähtus. Pikalt kaaludes tuli selline olukord ära kasutada. Lisaks on laste kõrval erakordselt toetav lastevanemate kogukond.

Meil on alati pikki aastaid olnud väga toetavad lapsevanemad. Nüüdne lastevanemate grupp on aga erakordselt aktiivne. On loodud laste võistkonna juurde oma fännigrupp. Tellitud on oma laste nimedega särgid-pusad. Võistlustel käiakse alati kaasas ja üks lapsevanem, Peeter Idvani on ka klubi ametlik teine treener. See on eriline toetus ja tugi.

Väikesed pallivõlurid on alustanud juba ka ettevalmistust Eesti noorte meistrivõistlusteks. Sisehooajal peeti palju treening ja sõpruskohtumisi. Mängiti saaliturniiridel. Nüüd laupäeval, 9. aprillil saadi ka selle aasta esimene õuejalgpallikogemus.

Kohila kunstmuruväljakul kohtuti sealse Kohila JK Püsivus eakaaslastega. Just maaklubi, kellel ei ole tingimusi õues talv läbi harjutamiseks, peab otsima neid mujalt. Juba kahe nädala pärast ootab lapsi ees turniir Sindi uhiuuel kunstmuruväljakul. Lisaks Eesti noorte meistrivõistlustele ootavad noori jalgpallureid suvel ees mitmed turniirid.

Lisaks jalgpallilaager ja palju muud huvitavat. Lisaks on just selle vanusegrupiga terve aasta koostööd tegemas ajakirjanduslik portaal Levila. Levila käib meie laste treeningutel, võistlustel, turniiridel. Kohilas peetud sõpruskohtumistel oli Levila meie laste pingutusi lumesajus samuti kaemas.

Kõik hea saab võimalikuks just tänu tublidele lastele ja lastevanematele.