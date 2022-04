Lugeja küsib: kas võin haiguslehe ajal töötada?

Jäin haigeks ning võtsin haiguslehe. Varsti aga on mul tööl oluline projekti tähtaeg saabumas. Pakkusin tööandjale, et lõpetan haiguslehe ajal projekti siiski ära, sest tunnen end juba paremini, tema aga ütles, et töövõimetuslehe ajal ei või tööd teha. Kas see on tõsi? Kui mul jääb projekt lõpetamata, kas tööandja võib minuga töösuhte üles öelda, sest olin haiguslehel?

Töövõimetuslehe (haiguslehe) ajal tööülesandeid täitma ei pea ning seda teha ei tohi. Samal ajal töötada ja haiguslehel olla ei saa – vastasel juhul kaotate õiguse töövõimetushüvitisele alates päevast, kui tööülesandeid täitsite.

Kui töötaja teeb töövõimetuslehe ajal tööd, siis:

Eesti Haigekassal ei ole õigust talle haigushüvitist maksta;

tööandjal ei ole kohustust talle haigushüvitist maksta;

kui töötaja eirab arsti määratud meditsiiniliselt põhjendatud ravi, mille tõttu on tervenemine takistatud, ei ole tal õigust Haigekassa poolt makstavale töövõimetushüvitisele;

kui töötaja teenib haiguslehe ajal töötasu, siis ei ole tal õigust Haigekassa poolt makstavale töövõimetushüvitisele.

Tööandja ei või lühiajalise (alla nelja kuu) haigestumise tõttu töölepingut üles öelda. Samuti on keelatud töösuhet üles öelda põhjusel, et töötaja täidab olulisi perekondlikke kohustusi, nt on lapse haigestumise tõttu hoolduslehel.

Kui tunnete end paremini, siis konsulteerige oma arstiga, ehk võitegi tööle naasta.

Sandra Kuus

Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist