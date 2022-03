Juhtkiri: vanasse rütmi

Kaks aastat on olnud Haapsalu festivalisuvi piirangute tõttu poolik. Tänavu tundub, et suvises Haapsalus jätkub üle kahe aasta kõik traditsioonilisel viisil. Viimastel aastatel pole festivalid mõne erandiga küll päris ära jäänud, kuid pole toimunud ka oma täies hiilguses – need on olnud lühemad kui muidu või tunduvalt väiksema külastajate hulgaga.

Haapsalu suvepidude korraldajad on eelnevatel aastatel kaikaid kodaratesse visanud valitsusele, kes jättis koroonapiirangute üle otsustamise igal kevadel päris viimasele minutile. Korraldajad aga pidid varakult esinejate ja teiste osapooltega kokkuleppeid sõlmima ega saanud seda viimasele hetkele jätta. Kuna polnud teada, millistel tingimustel festivali korraldada saab, jätsid nad festivali ära või proovisid viimasel hetkel midagi siiski korraldada. Sel aastal on teisiti – koroonapiiranguid praktiliselt enam pole juba praegu – vaid maski peab avalikes siseruumides kandma ja seegi nõue võib varsti kaduda.

Koroonaga niisiis on ühel pool, nüüd heidab Haapsalu suvefestivalidele varju Ukrainas toimuv sõda. Kõige suurema varju heidab sõda septembri alguses toimuvatele nostalgiapäevadele, mida justkui koroonaviirus kõige vähem räsis – festivali suurus ja rahva hulk on pigem iga aastaga kasvanud. Nostalgiapäevade korraldajad tahavad tänavusel festivalil rõhuda olmele ja keelata sõdurimundrid.

Ukraina sõda ei jäta puudutamata ka teisi festivale – Ameerikast tulevad artistid vaatavad maakaarti, näevad, kes on Eesti idanaaber ja kõhklevad, kas üldse tasub tulla. Enamasti siiski on artistid seda meelt, et kui siin olukord ei halvene, siis ikka tullakse.

Tundub, et Haapsalu suvi saab pärast pausi taas sisse oma tavapärase hoo, kus igal nädalavahetusel täitub linn rohkete festivalikülalistega.