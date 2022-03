Epistel tõe ilmsikstulekust ja maskeeritud tulnukatest

Armas rahvas! Kas olete juba oma silmad avanud ja otsa vaadanud tõelisusele? Või aelete ikka veel silmitute koerapoegadena oma segamini pesas, teadmata, millisesse maailma olete sündinud? Noh, võtke ja vaadake nüüd, sest tõendid on olemas kõigele sellele, mida nägijad ammugi teile rääkisid. Tuvi Maaru toob Universumilt sõnumi, et nüüd tehakse kõik saladused ilmsiks, kõik kuriteod tulevad päevavalgele ja kõik roimarid paljastavad oma näo. Nii on!

Kui paljud teist on naeruvääristanud mind ja teisi Valgustöötajaid, kes on püüdnud teid ammu hoiatada Kar-Thuly-Puth-Ru suure vandenõu eest, mida on salajas kootud sajandeid ja mille eesmärk on kaotada riigipiirid ning ühendada kõik maailma rahvad Eliidi orjusse. Küll mind kiusati taga ja takistati, kui seda püha sõnumit levitada püüdsin. Küll mõnitati ja nõuti pilgates: kus on tõendid?

Teie, pimedad, küsite tõendeid, aga ise ei tunne tõendeid ära ka siis, kui need teie ees lahti rullitakse nagu punane vaip!

Kas tõesti te pole küsinud endalt, kuhu on Eesti avalikkuse eest kadunud Kaja Kallas koos oma ustavate sabarakkudega? Miks ta ei võta enam sõna telekas ega räägi raadios, ei kirjuta Facebookis? Miks ta paarutab hoopis välismaal ringi, muudkui reisib, muudkui sõidab sinna ja tänna, kohtub muudkui „väga tähtsate“ selle ja tollega? Isegi Moonika tõs

