Haapsalu tee- ja parklaehitused vähendavad parkimiskohti

Uuest nädalast väheneb Haapsalus parkimiskohtade hulk, kuid suve keskpaigaks on parkimiskohti linnas senisest rohkem.

Kolmapäevast suletakse ehituse tõttu pool Haapsalu kaubamaja parklast – peauksest vanalinna poole jääv osa. 4. aprillil jätkub Posti tänava remont, mis tähendab, et peatänav suletakse liiklusele– seal ei saa sõita ega parkida.

Suve keskpaigaks aga suurendab autokohtade arvu Haapsalus nii kaubamaja parkla valmimine kui ka vanalinna piirile kahe uue parkla ehitamine.

Ehitus algas

Kuigi kaubamaja parklas läheb suurem remont lahti kolmapäeval, algasid ettevalmistustööd juba neljapäeval, kui parklat remontiva Rannavesi Ehituse töömehed alustasid endises taksopeatuses sillutise eemaldamist. „Vaikselt hakkasime pihta,” ütles kaubamaja haldava Haapsalu tarbijate ühistu esimees Raimond Lunev.

Ehituse tõttu on järgmise nädala kolmapäevast parkla vanalinna poole jääv osa suletud. Kui see osa on valmis, algab töö parkla Tallinna mnt poolses osas. Kaua ühe poole ehitus aega võib võt

