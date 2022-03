Nõva kooli lapsevanemad pöördusid riigikohtusse

Kolm Nõva kooli lapsevanemat kaebas riigikohtusse Tallinna ringkonnakohtu otsuse, mille järgi oli Lääne-Nigula vallal õigus sulgeda mullu sügisest Nõva kooli 7.–9. klass.

„Kaebus ringkonnakohtu otsuse peale registreeriti riigikohtus 7. märtsil,” ütles riigikohtu pressiesindaja Arno Põder Lääne Elule. „Nüüd vaatab riigikohus materjalid läbi ja tõenäoliselt selgub ühe-kahe kuu jooksul, kas kaebus võetakse arutusele või mitte.”

Üks kolmest riigikohtusse pöördunud lapsevanemast Ivo Karindi ütles Lääne Elule, et Tallinna halduskohtu otsuse kogu argumentatsiooni lükkas teine kohtuaste ehk vallale õiguse andnud ringkonnakohus ümber. „See peaks olema ilmselge, miks meil on kohtuteed vaja jätkata,” ütles Karindi. „Kuidas on võimalik Eesti vabariigis selline asi, et üks kohalik omavalitsus võib seadust rikkuda?!”

