Haapsalu lossiplatsil lehvib Ukraina lipp

Esmaspäevast lehvib Haapsalu lossiplatsi lipuväljakul kahe Eesti lipu vahel Ukraina lipp.

„Ukraina toetuseks,” ütles Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus. Ta meenutas, et varem olid Haapsalu linnavalitsuse aknad valgustatud Ukraina lipuvärvides, kuid nüüd pani linnavalitsus Ukraina toetuseks lipu lehvima.

Kõik seni lipuväljakul lehvinud kolm Eesti lippu on õnnistatud ja reede õhtul õnnistas piiskop Tiit Salumäe Jaani kirikus ka Ukraina lipu. Enne lipu õnnistamist kõlas orelil Ukraina hümn. „Las see lipp olla sümboliks, et mõtleme Ukraina peale,” ütles Salumäe.

Iga kolmapäeva keskpäeval helisevad ka kirikute kellad Ukrainas käiva sõja ohvrite mälestuseks. „Meie soov on, et neid ohvreid ei oleks enam palju, et sõda võiks lõppeda, et kurjus kaoks,” ütles Salumäe.

Seda, kui kauaks Ukraina lipp Haapsalu lipuväljakul lehvima jääb, Parbus öelda ei osanud.