Galerii: raamatukogu lugemissaal on täitunud Ukraina teemaga

Malle-Liisa Raigla fotod

Neljapäevast kuu lõpuni on Haapsalu raamatukogu lugemissaalis ukrainlase Mihhail Karpenko näitus „Ukraina – Nikolai Gogoli ja Tarass Ševtšenko ajast tänapäevani“.

Raamatukogu lugejakoolitaja Janne Tenson ütles, et plaan Ukraina-teemalist näitust teha sündis neil juba jaanuaris, kuid näitus läheb muidugi kokku Ukrainas toimuva sõjaga.

Karpenko on näitusele välja pannud Ukraina väikeste külade käsitööd, kujukesi, mis on inspireeritud Nikolai Gogoli teostest, plaate, koolivihikuid, fotosid ja raha. „See on päris raha. 1000grivnast pole veel saanud,“ ütles Karpenko. „Enam ei saa Ukrainasse minna ka.“

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!