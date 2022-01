Lääne Malevlane: kaitseliidu noored Hiiumaal

Hiiumaal on noorkotkaid 87 ja kodutütreid 85, ühiste rühmadena tegutsetakse Kärdlas, Käinas, Emmastes, Pühalepas ja Laukal.

Noorte juhendajaid on Hiiumaal kümme, kellest aktiivseimad on Julia Gurjeva, Kaie Pranno ja Tiina Hiiemets. Kodutütardest on aktiivseim Carolyn Roos ja noorkotkastest Kaur Pranno.

Piirangutest hoolimata võtsime sel aastal Hiiumaal ette nii mõndagi. Aasta algus tõi Hiiumaale jääaugukoolitajad MTÜst Õpime Aitama ning peaaegu 30 noort hüppas koos kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjatega vabatahtlikult jääauku. Elupäästvad tegevused tehti läbi ka autoga jäisesse vette sõites.

2020. aasta parimaid noori ja noortejuhte tunnustasime sel aastal vabas õhus, 20. veebruaril Suuremõisa lossi peasissepääsu ees. 2020. aasta parimad noored on Eleriin Vaher ja Bert Omann. Ka selle aasta parimad kuulutame välja veebruarikuisel tänupeol.

Patrullmatkad ja vabariiklikud võistlused

Nagu õigele noorkotkale ja kodutütrele kohane, võtsime osa paljudest matkadest.

Vändra Sprint Pärnumaal – kodutütarde võistkond saavutas 14. koha.

Kotkaretke rohelisel rajal osales kaks Hiiumaa võistkonda: kodutütarde võistkond (Kätlin Mast, Elisabet Kallas, Riin Padu ja Martha-Lii Voolma) saavutas esimese koha ning noorkotkad (Joosep Grahv, Kaur Pranno, Eerik-Reimo Pihel ja Andres Kuuse) teise koha.

Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna korraldatud patrullmatkal Tihu Kevad osalesid noored kolme võistkonnaga. Neist parima tulemuse, teise koha, saavutasid Hiiukad (KT) koosseisus Kätlin Mast, Elisabet Kallas, Marta Maripuu (mitteliige) ja Anni Hiiemets.

Üleriiklikest mõõduvõtmistest osalesid Hiiumaa noored noorkotkaste oskuste võistlusel „Alati valmis!” Võrumaal ja laskeorienteerumisel Valgamaal. Mõlemal korral käis noortega kaasas Pühalepa rühmapealik Tiin Hiiemets.

Noorte omaalgatused

Aasta alguses alustasime noortekogu kohtumistega, kus noored jagavad mõtteid ja ideid noorteorganisatsiooni tegevuse kohta. Hiiumaa noortekogu kannab nime Hiiu Kärbes, sellesse kuulub viis noorkotkast ja neli kodutütart.

Noortekogu noortega korraldasime esimese ettevõtmise novembris, mil tähistasime isadepäeva ühe toreda airsoft’i mängupäevaga. Kindlasti kordame seda ka järgmisel aastal.

Kevadel said hoogu ka noorte endi korraldatud matkad. Joosep Grahv Kärdla rühmast kavandas ja viis ellu oma rännaku Tahkuna poolsaarel. Rännakul kandsid kõik osalejad seljas täisvarustuses (koos magamisvarustusega) seljakotte ja airsoft’i relvi, sest rajal oli lahingu kontrollpunkt. Ööbisime ranna ääres mändide vahel telkmantlite all, rännak kestis 24 tundi ja läbiti 35 kilomeetrit.

Noortel on tekkinud väga suur soov ise sündmusi planeerida ja ellu viia. Ka Kaur Pranno Emmaste rühmast korraldas augusti lõpus rännaku, seekord Käina osavalla radadel, samuti täisvarustuses seljakottide, airsoft’i relvade, telkmantlite all ööbimise ja maskeerimisega.

Kodutütred Carolyn Roos ja Riin Padu planeerisid oktoobris matkamängu eri kontrollpunktide ja telgis ööbimisega, kuid kahjuks lükkus see vähese huvi tõttu kevadesse.

Oktoobris Hiiumaal toimunud sõpruslaager Sakala maleva noortega lükkas hoogsalt käima koostööprojektid Sakala ja Hiiumaa noorte vahel. NOTi (noorte omaalgatuslike ideede toetusprogrammi) kirjutati kohe kaks ühislaagri taotlust, milleks on meditsiinilaager detsembris 2021 ja militaarlaager märtsis 2022. Hiiumaa poolt on nende projektide eestvedajad Emmaste rühma noorkotkas Kaur Pranno ja Kärdla rühma noorkotkas Joosep Grahv.

Suursündmused

Selle aasta üks suurimaid ülesandeid oli kindlasti suvelaagri Spekter korraldamine – koos Läänemaa noortejuhtidega tõime laagri Hiiumaale. Pea 190 noorkotkast, kodutütart, mitteliikmest noort ning mitmed noortejuhid ja koolitajad seiklesid neli päeva Emmaste põhikooli ja Sõru küla ümbruses. Üle Eesti toimusid Spektri suvelaagrid kõigis maakondades ühel ajal. Meie laagrit eristas teistest see, et see oli militaarteemaline. Kogu laager oli jagatud kolmeks kompaniiks, need omakorda kolmeks rühmaks, mis omakorda olid jagatud kolmeks jaoks. Igal jaol oli noorte hulgast määratud ülem, rühmadel olid täiskasvanud ülemad ja kogu kompaniil üks täiskasvanud ülem. Laager õnnestus väga hästi, noored jäid rahule ja juhid samuti. Suur aitäh kõigile vabatahtlikele noortejuhtidele, kes panustasid laagri õnnestumisse – teieta poleks see võimalikuks saanud.

Üks tähtsündmus oli võimlemispidu „Kingitus”. Kava õpetas noortele selgeks noorteinstruktor Merje Reismaa. Peol viibis koos noortega nii instruktor kui ka noortejuht Andres Laanejõe. Võimlemispeol osalesid Joosep Grahv, Kaur Pranno, Riin Padu, Elisabet Kallas, Martha-Lii Voolma, Elizabeth Niglas, Mia-Marie Malk, Carolyn Roos ja Meribel Aaslepp.

Merje Reismaa

kaitseliidu Lääne maleva noorteinstruktor Hiiumaal