Ridala kiriku altarimaal jõudis jõuluks koju

Ridala kiriku püha õhtusöömaaega kujutav altarimaal jõudis pärast kolme kuud restaureerimistöökojas jõuluks koju tagasi.

Esmaspäeva keskpäeva paiku tõstsid mehed kilesse pakitud maali kaubikust välja ja tassisid kirikusse. Enne, kui maal tõsteti tagasi oma kohale altariseinas, kus septembrist alates laiutas tühi auk, sai maalil kujutatud Jeesusele ja temaga koos laua ümber istuvatele jüngritele veel silma vaadata – nii lähedalt pole seda ilmselt enam pikka aega võimalik teha.

„Oi, kui ilus!” hüüatas Ridala kirikuõpetaja Küllike Valk, kui altarimaal oli oma kohale tagasi sätitud. „Järgmise asjana tuleks kogu altariretaabel tolmust puhtaks teha,” lisas ta siis hindavalt Eesti maakirikute ühte kõige ilusamat altariseina silmitsedes.

Ridala kiriku altari „Püha õhtusöömaaeg” oli septembrist alates olnud SA EVM konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut. Maali korrastanud konservaator Kristina Aas ütles, et kõige hullemas seisus maal küll ei olnud, kuid siiski oli sellel värvikahjustusi ja kohati oli värv irdumas.

Aas kinnitas irdunud värvikihitükid kalaliimiga, puhastas maali tolmust ja toonis kohad, kus olid suuremad värvikaod. Lõpuks läks kõik kaitsva lakikihi alla. Aasa sõnul värvikihi kinnitamisega suurt pusimist ei olnud, kuid kõige keerukam oli lakkimine. „Seal oli palju mängimist, et saada ühtlane kiht – mõni koht tõmbas rohkem sisse, mõni vähem,” selgitas ta.

„Enne oli kõige häirivam, et lauad, millele maal maalitud on, olid teineteisest lahti löönud ja altari taga oleva akna valgus paistis pragudest läbi,” rääkis konservaator. Nüüd on lauad kõik tihedasti koos ja valgus enam läbi ei paista .

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!