Koroonaviiruse leviku riskitase Eestis on taas kõrge

Eestis nakatub praegu seitsme päeva keskmisena 634,9 inimest, nädala keskmine hospitaliseeritute hulk on 22,71 inimest.

Seitsme päeva keskmine COVID-19 surmade arv on 4,29 inimest.

Üle 60-aastaseid nakatub seitsme päeva keskmisena 84,1. Juhitaval hingamisel viibivate COVID-19 patsientide hulk on 14. Täisvaktsineeritud täiskasvanud elanike hõlmatus on 71,08 protsenti, tõhustusdoosi on saanud 267 877 inimest.

Koroonaviiruse detailsem andmestik:

https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonakaart

Epideemia kontrolli alla saamiseks on oluline roll vaktsineerimisel. Eestis on vaktsineerimine avatud kõigile, kes on vähemalt viieaastased.

Ametlik info vaktsineerimise kohta: https://vaktsineeri.ee/covid-19/vaktsineerimine-eestis/

Enda ja teiste kaitsmiseks tuleb esimesel võimalusel teha COVID-19 vaktsiini tõhustusdoos, kanda avalikes siseruumides maski, vähendada kontakte ja jääda haigustunnustega koju. Kui nakatub pereliige, tuleb isolatsiooni jääda kõigil kodustel, ka neil, kes on vaktsineeritud.

Enne eakate lähedastega kohtumist tuleb teha kiirtest. Rohkem infot riskitasemete kohta:

https://kriis.ee/kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/riskitasemed

Valitsus leevendas 31. detsembrist kuni 2. jaanuari hommikuni meelelahutusasutustes ja mujal kehtivat kella 23 sulgemisaja piirangut. Selleks, et vältida haiguskollete teket, tuleb avalikes siseruumides toimuvatel üritustel järgida kõiki ohutuse reegleid. Üritusest tohivad osa võtta ainult COVID-tõendit esitavad inimesed.

Piiranguid hindab valitsus iga kahe nädala tagant, riskitaset vaatab valitsus üle kord nädalas.