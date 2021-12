Nädalaga on Läänemaal koroonaviirusega nakatumine kahekordistunud

Terviseameti andmeil on koroonaviirusega nakatumine Läänemaal 95% tõusnud. Kui möödunud nädala kolmapäeval oli viimase 10 päevaga nakatunud 55 läänlast, siis täna on sama number 105.

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam ütles, et Läänemaal on neli koroonaviiruse kollet, millest kahte – ühte koolikoldesse ja ühte raviasutuse koldesse – ei ole viimase kümne päeva jooksul uusi nakatunuid lisandunud. Nakatunuid on lisandunud ühte õppeasutuse koldesse ja ühte töökoha koldesse. Mõlemad aktiivsed kolded asuvad Haapsalus.

Peamiselt nakatutakse Juhkami sõnul pereringis, kuid palju on nakatunuid ka koolides ja lasteaedades, samuti on kõrge teadmata nakkustega juhtude arv. Eesseisvate jõulude valguses arvab Juhkam, et vähenevad koolide ja töökohtadega seotud nakatumised, kuid suurenevad perekonnasisesed ja tutvusringkonnas nakatumised.

Viimase kümne päevaga lisandunud 105 nakatunust 69 elavad Haapsalus ja 36 Lääne-Nigula vallas. Vormsil ühtegi nakatunut ei ole.

Kolmel läänlasel on tuvastatud ka omikroni tüvi. Juhkam lisas, et nakatunuid võib olla rohkem, sest kõiki proove ei sekveneerita.