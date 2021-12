Kohus otsustab Mikk Tarraste karistuse 26. jaanuaril

Malle-Liisa Raigla fotod

Täna ringkonnakohtus arutusel olnud Mikk Tarraste karistuse osas teeb kohus otsuse 26. jaanuaril.

Prokurör Gardi Anderson ja kannatanud vaidlustasid Pärnu maakohtus Tarrastele antud 20aastase vanglakaristuse, sest nende hinnangul oli tegu äärmiselt julm. Prokurör tõi välja, et maakohtu otsus ei vasta tegelikele asjaoludele, sest 6. juuni öösel oli Tarrastel kaasas nii palju laskemoona, et ta läks sõtta, oli kõigist oma tegudest teadlik ja tegi neid sihilikult.

Kaitsja Rünno Roosmaa soovis, et kohus jätaks otsuse muutmata.

Süüalune Mikk Tarraste ütles, et austab kohtu otsust ka siis kui see on võimalikest karistustest karmim. Tarraste pöördus oma kõne ajal ka kannatanute poole ja vabandas. Kannatanute Siret ja Rando Kesküla sõnul tuli vabandus liiga hilja.

Samuti võttis ringkonnakohus erinevalt Pärnu maakohtust arutuse alla saatuslikul 6. juuni ööl Tarraste seljakotist leitud märkmiku.