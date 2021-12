Haapsalu maksab linnajuhtidele kuupalga ulatuses lisatasu

Haapsalu volikogu otsustas, et maksab linnapeale ja neljale aselinnapeale tulemusliku töö eest ühe kuupalga suurust lisatasu.

Volinik Lauri Luik (Reformierakond) arvas, et linnajuhtidele oleks pidanud preemia määrama eelmine volikogu koosseis – praegu saavad linnajuhid preemiat justkui ühe töötatud kuu eest. Volikogu esimees Jaanus Karilaid möönis, et seda oleks võinud varem teha.

Luik uuris ka, kui palju saavad preemiat linnavalitsuse töötajad. Haapsalu linnapea Urmas Sukles lubas volikogule, et kõik linna töötajad saavad vähemalt 300eurose jõulupreemia.

Luik pidas seesugust olukorda ebaõiglaseks, sest nii preemia kui ka palgakasv on juhtidel ja töötajatel eri suurusjärgus. „Kui tõsta kõigil, siis tõsta kõigil 15 protsenti, maksta kõigile ühe kuupalga ulatuses preemiat,” ütles Luik. „See on põhimõtte küsimus, mis on siin tugevalt riivatud.”

Karilaid arvas, et Luik soovib jõulukuul linna töötajaid ja juhtkonda tülli ajada. Linnavalitsusele preemia maksmise vastu oli neli opositsioonivolinikku.