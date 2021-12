Lihula maantee remont lükkub edasi

Haapsalu eelarvestrateegia kinnitamisel tegi eelarve- ja rahanduskomisjoni esimees Mati Hunt reedel haapsalu linnavolikogus ettepaneku lükata Lihula maantee remont edasi ja remontida 2023. aastal Metsa tänav.

Hunt põhjendas, et kuna samast meetmest saab raha taotleda nii Lihula maantee kui ka Metsa tänava remontiks, oli tema sõnul komisjoni üksmeelne soov teha esmalt lõpuni korda Metsa tänav.

Sama kinnitas volikogule ka linnapea Urmas Sukles. „Riik toetab igal aastal ühte projekti. Mõttekas ja loogiline on teha Metsa tänav enne valmis,” ütles Sukles. „Lihula maanteed on vaja remontida, aga see pole nii hädapärane.”

Nii lähebki t8uleval aastal esimesena läheb remonti Metsa tänav ja aasta hiljem Lihula maantee. Mõlema tee jaoks plaanib linn riigilt küsida miljon eurot, millele lisandub omaosalusena vähemalt 320 000 eurot.