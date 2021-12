Kuidas kaitsta oma telefoni külma ilma korral?

Külmad ja niisked ilmad muudavad paratamatult elektroonika kasutamise välitingimustes keeruliseks, sest külmunud sõrmedele ei reageeri puutetundlike ekraanidega telefonid kuigi edukalt ning jahedad temperatuurid vähendavad kiiruga aku kestvust.

Külmad ilmad on Eesti laiuskraadil paratamatud, mistõttu tuleb eeskätt just nutitelefonide kasutajatel pista krõbedama külma korral rinda kiirelt tühjeneva aku või aeglasema telefoniga. „Jahe temperatuur aeglustab elektrit tootvaid keemilisi reaktsioone sedavõrd palju, et telefoni aku kaotab paratamatult võimsust,” selgitab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina. Näiteks mõned tootjad on isegi välja toonud, et kuigi nende telefonid taluvad külmakraade, on konkreetsete mudelite soovituslik madalaim töötemperatuur nullkraadi juures.

Vaata, mida soovitab ekspert telefoni kaitsmiseks külma ilma korral!

Hoia telefoni soojas

Et külm mõjub akule ja vähendab tunduvalt selle kestvust, tasub Mishina sõnul hoida telefoni külma ilma korral pigem soojemas kohas, mitte näiteks välitaskus. „Juhul kui kasutad akupanka, kehtib selle puhul sama põhimõte,” märgib ta. Ka muud kohad nagu külm auto või seljakoti välitasku on jahedad ning mõjutavad telefoni akut märgatavalt. „Kui tead, et lähed pikemaks ajaks välja ja pead seal telefoni kasutama, tasub aku eelnevalt kindlasti täis laadida,” soovitab ekspert. Uuemate telefonide kiirlaadimisfunktsioon võimaldab seadmed juba 18 minutiga 60% ulatuses ja 38 minutiga 100% täis laadida, räägib Mishina Huawei nova 9 mudeli näitel.

Kasuta kõnede tegemisel käed-vabad režiimi

Kui pead väljas olles siiski kõnesid tegema, tasub tehnoloogiaekspert Jekaterina Mishina sõnul kaaluda juhtmevabade kõrvaklappide kasutamist. “Nii saad hoida telefoni ja ka käed soojas, samal ajal ise vältimatuid kõnesid tehes ning teades, et aku kestvus ei vähene külma käes nii kiirelt,” kirjeldab ta. Kui aga läheduses on mõni koht, kuhu saaks kõne tegemiseks kiirelt sisse astuda, tasub tema sõnul pigem seda võimalust kaaluda.

Pane telefon säästurežiimil

Veel üks võimalus ise telefoni akut säästa on vähendada selle energiakasutust säästurežiimi abil. “Selleks saab näitaks lülitada välja Wifi ja GPS-i, lülitada aku säästurežiimile, vähendada taustavalgust ning sulgeda rakendusi, mis parasjagu pole kasutusel,” soovitab Mishina, kelle sõnul saab neid seadeid näiteks Huawei telefonides vaid ühe viipega ette kuvada ja ühest kohast korraga juhtida.

Vähenda piltide ja videote tegemist

Mishina sõnul ei pruugi paljud kasutajad arvestada ka asjaoluga, et nii fotode kui videote tegemine kulutab väga palju telefoni akut – eriti külma ilma korral. “Ilusas talveilmas viibimine tekitab kindlasti soovi kõik nähtu ka pildile või videole püüda, aga samas võtab see seadmelt palju energiat ning sellega tuleks kindlasti arvestada,” märgib ta ja lisab, et sama käib ka videokõnede kohta.

Hoia iseennast soojas

Isegi kui seade ise peab külmale vastu, ei pruugi olla sama seis sinu enda sõrmedega, mis külmudes telefoni käsitlemist takistavad. „Külmunud sõrmedega ei pruugi sõrmejäljelugeja tuvastus või menüüs edasiliikumine sugugi toimida. Lisaks võib telefoni ekraanipilt külma tõttu hägustuda ning tekstid ja värvid mitmekordistuda,” kirjeldab Mishina, mistõttu tasub lisaks telefonile ka iseenda soojashoidmisele tähelepanu pöörata. Lisaks tavalistele kinnastele on siinkohal üheks lahenduseks ka spetsiaalsed nutikindad, millega saab telefoni pärast selle lahtilukustamist edukalt kasutada, ilma et peaks kindaid üldse käest võtma.

Ära kiirusta telefoni taaskäivitamisega

Kui oled pikalt väljas viibinud ning aku seadme aku on selle tulemusel tühjenenud, tasuks vältida miinuskraadide käest sooja ruumi jõudnud nutiseadme kiiret laadimist. „Külma temperatuuri korral aeglustuvad aku sees liitiumioonide liikumise põhjustatud keemilised reaktsioonid ja kuna aku ise on endisel külm, ei tekita sellises seisundis aku laadimine ka uusi reaktsioone,” selgitab Mishina.

Samuti võib juhtuda, et telefonile on sadanud õues viibimise ajal lund või vihma peale ning sel juhul võib soojas ruumis ekraani alla kogunenud silmale nähtamatu jäitekiht kondenseeruda. See omakorda võib Mishina sõnul tõsiseid niiskuskahjustusi põhjustada, mistõttu tasuks eelnevalt veenduda, et telefon on enne laadimist kindlasti ära kuivanud ja n-ö üles soojenenud. „Kuigi soojendamise kiirendamiseks võib telefoni näiteks radiaatori lähedal hoida, tuleks jälgida, et mobiil poleks soojusallikale ka liiga lähedal ega kuumeneks üle.”