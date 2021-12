Haapsalu postkontor on neljapäeval suletud, sest postkontor kolib väiksemale pinnale ja seetõttu paigutatakse mööblit veidi ringi.

Omniva kommunikatsioonijuht Triin Küttim ütles, et tegemist on väikeste kosmeetiliste töödega.

Täna ja homme on postkontor avatud. Täna hommikul oli postkontor lühikest aega tehnilise rikke tõttu suletud, sest postkontori tööks vajalikud süsteemid ei töötanud. Praeguseks on probleem lahendatud ja postkontor on avatud.