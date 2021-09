Covid-19 testimisaeg apteegis tasub ette broneerida

Koroonaviiruse testimine apteekides on muutunud üle ootuste populaarseks ja seetõttu tasub aeg sertifikaadi saamiseks aegsasti broneerida.

„Kel on juba pikemalt ette teada mõni üritus, kus vaja nakkusohutust tõendada, soovitame juba aegsasti aeg broneerida, kuna ajad täituvad kiiresti. Meie esimesed päevad on näidanud, et huvi kiirtestimise vastu on suur. Üheks põhjuseks on ka see, et asukoht on inimestele mugav ja hästi ligipääsetav. Kõige enam eelistavad inimesed õhtuseid aegu,” rääkis Rannarootsi keskuse apteegis tegutsev Terviseagentuuri pereõde Ada Ojasaar.

Covid-19 enesetestimise teenus toimub apteegitöötaja juhendamisel ja negatiivse testi tulemusel antakse välja sertifikaat, mis tõendab testi tulemust. Enesetestimise teenus on mõeldud inimestele, kes pole COVID-19 haigust läbi põdenud ja pole veel koroonaviiruse vastu vaktsineerinud või neile, kel on haiguse põdemisest möödas rohkem kui kuus kuud.

„Kiirtestijate seas on inimesi, kel on ees üritused ja vajavad selleks tõendit, samuti tudengid, et osaleda erinevatel kursustel ning ka neid, kes soovivad enne vaktsineerimist veenduda, et ollakse terve,” selgitas Ojasaar ning lisas, et oluline on silmas pidada, et apteeki võivad testima tulla vaid terved inimesed ja teenust ei osutata, kui on põhjust kahtlustada COVID-19 viirusesse nakatumist. Viimased peavad testimiseks pöörduma oma perearsti poole.

Apteegis väljastatud tõend kehtib 48 tundi ja sobib kasutamiseks Eesti siseselt. Negatiivne testi tulemus edastatakse inimesele elektrooniliselt ja vajadusel saab selle ka apteegis välja printida. Tõendi kehtivust saab kontrollida QR koodi abil.

Apteegis enesetestimiseks saab aega broneerida kas veebis www.benutervisepunkt.ee, kõnekeskuse telefonil 6 119 070 või apteegis kohapeal. Covid-19 enesetestimise läbiviimiseks apteegis peaks inimene planeerima kuni 20 minutit. Testimisel peab kaasas olema ID-kaart.