Milline nutikell sobib matkaentusiastile?

Matkamine on tegevus, mis annab võimaluse veeta vaba aega looduses. On olemas palju huvitavaid matkaradu nii Eestis kui ka välismaal. Need on erineva pikkusega, osa pakuvad ka vaheldusrikkaid maastikke – võimalik on näha nii mägesid, künkaid, soid kui ka merd ja jõgesid.

Kuna matkad võivad kesta mitmest päevast nädalateni, on oluline õige varustuse kaasa võtmine. Viibitakse palju värskes õhus ja looduses, kus ei pruugi olla kõige parem ligipääs elektrile või internetile. Seetõttu tuleks tehnikasedameid valida selle järgi, et neil peaks aku kaua vastu. Võimalik on ka akupanga kaasa võtmine, kuid ka sellest ei pruugi jätkuda kõikide seadmete laadimiseks.

Nutiseadmetest võetakse tihti kaasa matkale telefon ja kell. Kuna telefoniakud kestavad reeglina vähem kui nutikella omad (oleneb ka kasutusest), siis tuleb laadida rohkem telefoni. Samas on nutikell matkamisel praktilisem. Järgnevalt räägime, milline peaks olema matkaselli nutikell.

Vee- ja ilmastikukindel

Kuna matkatakse õues, on oluline, et kell taluks vett ja ilmastikku. See tähendab, et kell võiks töötada nii miinuskraadidega kui ka vihmase ilmaga. Selle kohta leiab palju informatsiooni tootekirjeldusest ja kasutusjuhendist, kus on kirjas nii temperatuurivahemik, milles seade töötab, kui ka veekindluse aste, mille tähiseks on IP. Mida suurema numbriga see on, seda rohkem see vett peab.

Siiski tasub jälgida, et kellal oleksid vajadusel laadimisaugud kinni kaetud. Vastasel juhul võib juhtuda, et vesi satub sinna ning siis ei saagi enam seadet laadida.

Kauakestva akuga

Õige matkakell peaks olema piisavalt hea akuga, mis peab vastu mitu päeva. See sõltub muidugi kasutamisest, kuid samuti ka sellest, mis rakendustega ta töötab ja kas on vaja näiteks GPS-i kasutada. Mõned mudelid on sellise akuga, mis peab vastu 2 nädalat. Võrreldes telefoniga ei saa nutikellalt näiteks wifi ühendust eemaldada ja ekraani ei saa pidevalt väljas hoida, sest niimoodi kaotaks nutikell oma peamised funktsioonid. Üheks võimaluseks aku säästmiseks on tarkvara optimeerimine ehk seadme targemalt ja säästlikumalt tööle panemine.

GPS-ühenduvus

See funktsioon on matkates eriti oluline, sest niimoodi on võimalik jälgida ja kaardistada oma teekonda. See funktsioon röövib küll akut, kuid see-eest on niimoodi alati võimalik teada oma asukohta. Samuti on niimoodi võimalik teekonda analüüsida- saada teada, millistel lõikude läbimine möödus kiiremini või millal põletasite kõige rohkem kaloreid. Osa nutikellasid võimaldab ka kompassi funktsiooni ning kaartide allalaadimist.

Parimad nutikellad matkajale

Kuna nutikellade maailm on suur ja lai, toome teieni mõned nutikellad, mis sobivad ideaalselt matkajatele.

Garmin Instinct

See seikluskell on kuumuse-, löögi- ja veekindel, mistõttu vastab ta USA 810G sõjaväestandardile. Seade on varustatud kolmeteljelise magnetkompassiga, baromeetrilise altimeetriga. Lisaks ühildub ta erinevate globaalsete satelliidisüsteemidega nagu GPS, GLONASS ja Galileo, mis võimaldab veelgi täpsemaid tulemusi kui ainult GPS-i kasutamine. Nutikella režiimis peab aku kuni 14 päeva, GPS režiimis kuni 16 tundi. Olenevalt seadistusest on võimalik ka 40 tundi kasutada UltraTrack säästurežiimil.

Kell jälgib pulssi ja aktiivsust kogu päeva jooksul, et oleks võimalus olla teadlik sellest, mis on tehtud ja kui palju on vaeva nähtud. Samuti on võimalik sellega mugavalt trenni teha- eelnevalt salvestatud aktiivsusprofiilide alt tuleb leida vaid endale sobiv.

Huawei Watch GT 2

Selle kella üheks eeliseks on kindlasti tema aku, mis on võimeline vastu pidama kuni 2 nädalat. See on võimalik seetõttu, et kell tarbib vähem energiat, ilma et oleks vaja mingeid funktsioone välja lülitada. Kõik see on võimalik tänu Huawei Kirin A1 kiibile, millel on energiasäästlik protsessor. Samuti on kell varustatud voolusäästlikkuse targa algoritmiga, mis võimaldab aru saada, mida kella kasutaja teeb. Seetõttu pole vaja karta, et seismise ajal töötaks jooksmist või und mõõtev funktsioon.

Samuti on kell varustatud GPS-iga ja on võimeline analüüsima und. Peale selle jälgib ta ka pulssi ning võimaldab kaardistada oma liikumist. Kell saadab telefonist randmele teavitused ja 46mm mudel võimaldab ka helistada. Seejuures näeb kell välja nii sportlik kui ka elegantne.

Samsung Galaxy Watch Active 2

See kell sobib ideaalselt siis, kui liigute palju. Kell on õhem, kergem ja mugavam. Ekraan on kompaktne ja ere. Samas on disain tagasihoidlik. Galaxy Watch Active kasutab seitset liikumisviisi jälgivaid andureid, mis annab võimaluse kaardistada oma päevane liikumine. Kell mõõdab pulssi ja hoiatab siis, kui südamerütm normist kõrvale läheb. Lisaks kontrollib kell stressitaset.

Peale selle on võimalik ka muuta kõne tekstiks ja vastata kõnedele ja tekstidele siis, kui telefoni pole käepärast võtta. Samuti jälgib seade und ja eristab selle staadiume. Ühe laadimiskorraga on kella võimalik kasutada umbes 45 tundi.

Apple Watch Series 6

Apple nutikellad on eriti armastatud nende seas, kes kasutavad sama firma toodetud mobiiltelefoni ja arvutit. Neil on olemas enda operatsioonisüsteem iOS, mistõttu töötab kell ja telefon üheskoos veatult. Võrreldes Series 5-ga on Series 6 võimeline mõõtma vere hapnikusisaldust. Peale selle on tal ka uus kiip. Disain on aga sarnane eelnevatele Apple Watchidele.

See nutikell ühildub ainult iOS operatsioonisüsteemiga. Aku kestab umbes 18 tundi. Kell on varustatud GPSiga ja kompassiga. Samuti on ta veekindel, saades hakkama kuni 50m sügavusel.