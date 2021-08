Erkki Bahovski: 30 aasta õppetunnid

30 aastat uut iseseisvust on meile õpetanud üht-teist.

Kauaaegsete riikidega võrreldes on 30 aastat muidugi köömes, kuid mingisuguseid esialgseid kokkuvõtteid sellest ajavahemikust võib teha. Olgu markeeritud märksõnade ja -fraasidega need asjaolud, mis on teinud Eestist sellise riigi, milles parasjagu elame.

Revolutsiooni veretu kogemus.

See on ajaloos üsna ainulaadne kogemus, et võim ja ühiskondlik korraldus vahetub ilma ühegi vereohvrita. Laulva revolutsiooni ja taasiseseisvumise veretu kogemus on saatnud Eestit terve 30 aasta jooksul – ära on jäänud palverännakud hukkunute haudadele ja lõputu vaen osapoolte vahel. Alati saab vastu öelda, et näiteks Vabadussõda liitis Eesti rahvast rohkem, aga kui natukenegi järele mõelda, siis see väide ei pea vett – meenutatagu 1930. aastate alguse lehmakauplemist erakondade vahel.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!