Koolilaste ja -noorte karantiinikohustus muutub lihtsamaks

Valitsus kiitis täna heaks korralduse, millega lihtsustatakse kuni 18-aastastele ja õpilastele, kes saavad algava õppeaasta jooksul 19 aastaseks COVID-19 lähikontaktse karantiinikohustust.

Muudatuse eesmärk on võimalikult vähe häirida laste ja noorte tavapärast kooliõpet, kuid samas tagada COVID-19 haigestunuga kokku puutunud õpilaste nakkusohutuse kontroll, teatas haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) pressiesindaja.

Alates 1. septembrist ei pea üldharidus- või kutsekoolide vaktsineeritud õpilased jääma pärast lähikontakti koroonahaigega karantiini. Vaktsineerimata õpilased peavad karantiini vältimiseks end koolis testima, mida tehakse lapsesõbralikul viisil ja üldjuhul koolikeskkonnas.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on muudatuse eesmärk hoida terveid õpilasi koolis. „Uuele kooliaastale läheme vastu põhimõttel, et koju jäävad vaid haigestunud lapsed. Uuringud on andnud meile kinnituse, et lapsed haigestuvad täiskasvanutest oluliselt harvem, nakatumisel põevad haigust kas asümptomaatiliselt või oluliselt kergemalt ning vajavad haiglaravi harva. Selleks, et õppetöö ei kannataks, on muudetud haridusasutustes lähikontaktsete määratlemise tingimusi ning hakkame õppeasutustes lähikontaktseid testima,“ sõnas ta.

Alates 1. septembrist ei pea täielikult vaktsineeritud haigustunnusteta töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna karantiini jääma.

12–18aastased või septembris algava õppeaasta jooksul 19 aastaseks saanud vaktsineerimata õpilased peavad haridusasutuses toimunud lähikontakti korral tegema esmalt kiirtesti ning mitte varem kui 72-tunnise vahega PCR-testi. Negatiivse testitulemuse korral ei pea karantiini jääma. Testid tehakse lapsesõbralikul viisil ja üldjuhul koolikeskkonnas.

Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini, sest puudub võimalus tema nakkusohutuse hindamiseks.

Kui vaktsineerimata õpilane jääb lähikontaktseks väljaspool üldharidus- või kutsekooli, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases korras.

Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju ning võtta ühendust oma perearstiga.