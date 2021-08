COVID-19 blogi: ööpäevaga lisandus 225 positiivset testi, Läänemaale neli

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5788 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 225 ehk 3,9% testide koguarvust. Uutest nakatunutest 171 inimest ehk 76% olid vaktsineerimata. 15 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 39 (17,3%) nakatunu vaktsineerimiskuur on lõpetatud.

Ööpäeva jooksul manustati 5924 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 644 957 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 566 692 inimesel, kokku on manustatud 1 142 572 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 57,9%.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 95 inimesel. 70 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 34, Pärnumaale 27, Viljandimaale 15 ning Võru- ja Raplamaale 12. Põlvamaale lisandus seitse ning Läänemaale ja Ida-Virumaale neli uut nakatunut. Lääne-Virumaale lisandus kolm, Saare- ja Valgamaale lisandus kaks ning Hiiu-, Jõgeva-, Järvamaale lisandus üks uus nakatunu. Viiel juhul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 152 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,8%.

Ööpäeva jooksul avati kuus uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 47 patsienti

Täna hommikuse seisuga viibib haiglas 47 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab kaks patsienti, kellest omakorda on juhitaval hingamisel üks inimene. Haiglaravil viibivatest patsientidest kuus inimest ehk 12,8% on lõpetatud vaktsineerimisega (neist sümptomaatilise COVID-19 tõttu viis inimest).

Haiglaravi on kokku vajanud 6,9% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 65 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 32 inimest (68,1%).

Ööpäeva jooksul suri üks 86-aastane koroonaviirusega nakatunud naine. Kokku on Eestis surnud 1273 koroonaviirusega nakatunud inimest.

COVID-19 vastu vaktsineerimine on avatud inimestele, kes on vähemalt 12-aastased. Aja saab broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee ja kesksel telefonil 1247. Vabu aegu lisatakse vastavalt saabuvatele vaktsiinitarnetele.