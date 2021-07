Uued puud tulevad Posti tänavale oktoobris

Maastikuarhitekt Kersti Lootus lubas, et uued puud istutatakse Posti tänavale oktoobris.

„Oleme suutelised oktoobris istutama,” ütles Lootus.

Arhitekt selgitas, et nende büroo Lootusprojekt tegeleb praegu sellega, millised puud ja kuhu täpselt Posti tänavale tulevad. Puude valikut mõjutab ka hind, et projekti ära mahtuda. „Me kõik pingutame ühiselt, et mahuksime hinnaskaalasse ja linn jõuaks maksta,” ütles Lootus.

Praegu on Lootusel silmas ida-mariõunapuu „Street Parade”, pihlakad, dekoratiivõunapuud ja kirsid, mis on ilusad nii kevadel kui ka sügisel. Puid on Lootuse sõnul Karukäpa puukoolis müügil nii 3meetriseid kui ka 7meetriseid.

