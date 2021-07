Juhtkiri: see salakaval õigus

Sel nädalal otsustas valitsus koroonapiiranguid karmistada: teatrisse, konverentsile, kontserdile, kinno jm pääseb alates 2. augustist seni lubatust vähem inimesi, kui nende nakkusohutust ei kontrollita. Esialgu puudutab piirang vaid kultuuri ja meelelahutust.

Tõenäoliselt ei jää see ainsaks, valitsuse selle nädala otsus on esimene samm sel teel ja Eesti tulevik tõotab vaktsineeritutele rohkem vabadust kui neile, kel kaitsesüst saamata. Esimese hooga tahaks paljudki küsida valitsuse otsusele teravalt reageerinud EELK peapiiskop Urmas Viilma moel, mida tähendab vabadus ja õigus end vaktsineerida või mitte vaktsineerida, kui kaitsesüstimata inimestel jääb vabadust vähemaks. Kuidas saab nii olla, et ühest küljest on vaktsineerimine vabatahtlik, teisest küljest jälle ei ole. Viilma tõdebki, et ühiskond, mis võimaldab kauneid kunste nautida vaid äravalitutel, ei ole see, mida me 30 aasta eest endale ette kujutasime.

Ei ole tõesti. 30 aastat tagasi oli maailm veel suur, kaksiktornid olid püsti ja üleilmne pandeemia kangastus ehk mõnele üksildasele ulmekirjanikule. Aastal 2021 on maailm pisike, ja me räägime väga valju häälega õigustest. Õigusest mitte vaktsineerida. Õigusest mitte maski kanda. Ja nii edasi. Iseenda õigusest valju häälega rääkides läheb täiesti meelest ära, et peale „minu” õiguse on olemas ka „sinu” ja „tema” õigus. Et „oma” õigus tuleb tasakaalustada teiste õigusega, et oma õigusi saaksid kasutada kõik. Jutt ühiskonnast, mis võimaldab kauneid kunste äravalitutele, ei päde, sest vaktsiin pole äravalitute privileeg.

Vaktsineerimine on tasuta ja kõigile kättesaadav. Vastus küsimusele, kuidas tagada vabadused neile, kes tervislikel põhjustel tõesti ei saa end vaktsineerida, on samuti täiesti olemas. See pisike kaitsesüstimata hulk on kaitstud, kui ülejäänud end vaktsineerivad.