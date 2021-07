Parvlaev Tõll sõitis Kuivastu sadamas vastu kaid

Virtsu sadamast teel olnud ja Kuivastu sadamasse kell 14.40 randuma pidanud parvlaev Tõll sõitis vastu sadamakaid. Praamid.ee viitas sotsiaalmeedias intsidendile kui tehnilisele rikkele ja teatas, et Tõllu järgmised reisid asendatakse, kirjutas Postimees.

Tallinna sadama kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul liiguvad nüüd praamid vabagraafiku alusel, reisijaid teenindavad Piret ja Regula. Pileteid saab osta alles sadamasse jõudmisel.

Kuivastu sadama direktor Valdur Häng, kes on praegu puhkusel, ei osanud veel täpsemalt kommenteerida, mis juhtuda võis. Küll aga plaanib ta võimalusel sadamasse minna.

Delfi andmeil said kokkupõrkes viga nii laev, sõidukid kui ka sadam. „Kai on viltu, esinina on praamil katki ning nüüd ootavad kõik, et praamilt teise kai peale maha tagurdada,” kirjeldas laeval olija veidi enne kella kolme Delfile.