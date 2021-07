Juhtkiri: karavan läheb edasi

Tšehhi kirjaniku Jaroslav Hašeki vahvast sõdurist Švejkist rääkiva kuulsa raamatu alguslause „Nii nad tapsidki meie Ferdinandi” tükkis vägisi pähe, kui Haapsalu peatänava puud kolmapäeva hommikupoolikul nagu langenud sõdurid üksteise järel asfaldile prantsatasid. Et Posti tänava allee teeremondi käigus kaob, on teada olnud juba mõnda aega, kuid tõele au andes jõudis see päriselt kohale alles kolmapäeval, kui langetatud puud sõiduteel lebasid ja kännud kõnnitee servas turritasid. Mis seal salata, pilt oli päris kurb.

Kuigi Facebookis ja Lääne Elu kommentaariumis käib langetatud puude üle tuline vaidlus, polnud kolmapäeval Posti tänaval avalikult protestimas kedagi. Pigem vastupidi, inimesed tundusid tavapärasest vaiksemad, püüdes toimuvat telefonidega jäädvustada, sest midagi nii kapitaalselt tänavapilti muutvat pole Haapsalus aastakümneid juhtunud.

Seni on arvamused Posti tänava äärsete puude tervise kohta ulatunud seinast seina – ühed ütlevad, et need on täies elujõus, teised aga, et need on läbinisti haiged. Nüüd kände ja maha saetud puutüvesid vaadateski läksid arvamused kardinaalselt lahku – oli neid, kes ütlesid, et puud paistsid täitsa terved, aga ka neid, kes väitsid kindlalt, et terveid puid oli vaid mõni üksik.

Enamik inimesi pole paraku spetsialistid, kes oskaksid hinnata, kui haiged või terved maha võetud puud tegelikult olid. Nagu on öelnud Läänemaa metsaühistu juht Mikk Link, on paljudesse puudesse haigus tunginud just ülevalt, köndistatud okste kaudu, mitte alt, kus saejäljed olukorra paljastasid. Tahtsime teha juhtkirjas ettepaneku, et vaidluste lõpetamiseks võiks nüüd, mil puud maha võetud ja nende seisukord kergemini hinnatav, öelda, kui paljud neist siis oli haiged ja kui paljud terved, kuid linnapea Urmas Sukles jõudis ette, postitades ajal, mil toimetuse juhtkiri valmis, Facebooki aruande kolmapäeval maha võetud puude kahjustuste kohta.

Puudeta peatänavat on küll valus vaadata, paraku harjub silm kõigega. Mis tehtud, see tehtud, karavan liigub ikka edasi.