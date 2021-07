Haapsalus kõlab suupillimuusika

Neljapäeva õhtul saab Haapsalu kuursaalis kuulata suupillimuusikat maailmaklassi mängijate esituses.

Üles astuvad Pärnu suupillifestivali peaesinejad bluusiduo The Grunting Pigs Ungarist, Konstantin Reinfeld ja Benyamin Nuss Saksamaalt ning Duo Macats Lätist. Kolme väliskülalise kõrval esineb ka Eesti muusikasõpradele tuttav Karl Madis.

The Grunting Pigs on akustiline bluusiduo, milles osalevad suupillivõlur, laulja ja helilooja Matyas Pribojszki ning tema kauaaegne sõber ja vapustav kitarrimängija Ferenc Szasz.

Grunting Pigsil on omapärane saund, nende esinemised on väga energilised ning neil on laval alati väga lõbus. Paljude auhindadega pärjatud Matyas Pribojszki alias „Jumping Matt” on superstaar, kelle kontol on 11 LP albumit, sealhulgas ka kaks kuldalbumit.

Noor muusik Konstantin Reinfeld on sensatsioon muusikamaailmas, kes on oma oskusi lihvinud Howard Levy suupillikoolis legendaarse džässmuusiku enda käe all. Alles keskkoolis õppides salvestas Reinfeld oma esimese kõrgelt hinnatud CD „Mr. Quliento” , mis avaldati „Hohner Masters of the Harmonica” brändi all. Reinfeld on näidanud, et tema kompositsioonid ületavad igasugused piirid žanrite vahel ja neid ei saa klassifitseerida ainult ühte kategooriasse.

Viimastel aastatel on Reinfeld keskendunud mitmesugustele duoprojektidele. Viimati valminud albumi „Debut” (Arutelu, 2019) eest pärjati ta koos pianisti Benyamin Nussiga 2019. aastal Saksamaa kõrgeima klassikamuusika auhinnaga Opus.

Raimonds Macats on üks oma põlvkonna olulisemaid Läti muusikuid. 1993. aastast on Macats Laima Vaikule saatebändi kunstiline juht ja mängib regulaarselt legendaarse Raimonds Paulsi sõuprogrammides.

Macats on helilooja, arranžeerija ja multiinstrumentalist, kes mängib tšellot ja klahvpille ning on ka väljapaistev improviseerija suupillil. Eestis teatakse teda „Põhjala saarte helide” koosseisust koos džässmuusikute Villu Veski ja Tiit Kallustega.

Raimonds Macatsit saatev pianist Rudolfs Macats astub oma isa jälgedes. Ta on õppinud Amsterdamis Karel Boehlee juures, kes oli üks legendaarse suupillimängija Toots Thielemansi pianistidest ja on hiljem omandanud Kopenhaagenis improvisatsiooni ja kompositsiooni magistrikraadi.

Väliskülalistele sekundeerib Eesti parim suupillivirtuoos Karl Madis koos Margus Martmaaga. Duo on varem koos välja andnud ainulaadse suupilliplaadi „Lahe muusika”. Karl Madis on suupillikonkursi Baltic- Nordic OPEN kahekordne grand prix’ võitja ja on esinenud edukalt ka suupilli maailmameistrivõistlustel Saksamaal.

Haapsalu kontsert juhatab sisse reedel algava Pärnu Harmonica festivali, mis toimub 19. korda. Tänavu on festivali peatoetaja Holm pank, mille asutaja, haapsallane Arne Veske on üks Eesti parimaid suupillimängijaid.

Pärnu suupillifestivali kavas on nii kontserte kui ka suupillimängijate konkurss Baltic-Nordic Open.

Elmar Trink

Pärnu suupillifestivali pealik