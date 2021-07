Posti tänava remont algab Vaba tänava parklast

Esmaspäeva hommikul algab Posti tänaval katendi freesimine, ehitaja YIT on linnale lubanud, et korraga on peal mitu brigaadi ja tee saab freesitud ühe päevaga.

Pärast freesimistöid algab tee-ehitus Vaba tänava parkla juurest, sest Posti tänava sademeveed on plaanis juhtida linnuse vallikraavi. Seni ei ole Posti tänaval sademeveesüsteemi olnud, vesi on ära voolanud mööda looduslikke radu.

Kuigi YIT ASi projektijuht Riho Tahker ütles, et tööd käivad Posti tänaval mitmes paigas korraga, sest ajagraafik on tihe, algab peamine tee-ehitus just Mihkli ja Vaba ristmiku poolsest otsast.