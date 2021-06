Keskkonnakaitsjad nõuavad Valgeväljal mustikametsade säilimist

Urmas Lauri fotod

Keskkonnakaitsjad pole rahul sellega, et RMK plaanib lageraiet Haapsalu külje all Valgevälja riigimetsas, mis on kuulutatud kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alaks.

„Oleme hinnanud, et tegu võib olla metsaga, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks,” ütles RMK Läänemaa metsaülem Tanel Ehrpais. „Valgevälja mets on marjakorjajate, seeneliste ja niisama kõndijate huviorbiidis. Seetõttu moodustasime KAH-ala ja panime paika raied. Nüüd on esimese raie aeg kätte jõudnud, see peaks toimuma novembris. Siis on marja- ja seeneaeg läbi ning raie ei häiri kohalikke elanikke.”

