Aivo Paljasmaa: meie igapäevast jalgpalli anna meile sa

content/uploads/2021/06/aivo-paljasmaa_elenfreivald-2.jpg"> Aivo Paljasmaa. Foto: Elen Freivald[/caption]

Vutihullus on praegustel kuumadel juunipäevil haaranud ka koduperenaisi. Ennegi on tiitlivõistluste ajal märgata olnud, et kirglik seebiooperite telepublik leiab endale siis uued ihalusobjektid.

„Kas Ronaldo mängib täna ka?” küsis üks eakas memm teiselt, olles eelmisel õhtul näinud Portugali võidumängu. Vestluspartneriks oli vanem linnaproua, kelle jalgpalliusk kandub lausa aastate taha ja kes jälgib aastaringi näiteks Inglise liiga mänge. Too partner vastas turtsudes, et ta ei salli seda Tipa-Tapat silmaotsaski. „Ta on üks igavene kekutis.” Inglise jalgpalli asjatundja ristis super-Ronaldo nimega Tipa-Tapa.

Kolmas koduperenaine õhkas nende kõrval, et pärast taanlase Erikseniga juhtunud kohutavat õnnetust oli soomlastel jultumust hätta sattunud taanlasi võita. „Mul oli taanlastest nii kahju.” Igatahes ei ole armsatel vanamemmedel praegu aega seebioopereid vaadata. Nemad on nüüd jalgpalliusku ja nõuavad igapäevast lisa.

Soomlaste esmakordne pääs EMi finaalturniirile jätkus matšiga Venemaa koondise vastu.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!