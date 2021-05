Juhtkiri: Lihula vajab uut koolimaja

1,5 miljonit eurot riigieelarvest Lihula gümnaasiumi jaoks oli kohapeal tähtis uudis. Aastaks 2021 igast nurgast lagunev maja on lastele juba ohtlik: põlema läinud elektrikilp ja üle ujutatud raamatukogu on vaid kaks, kuigi drastilist näidet.

1,5 miljonit eurot riigieelarvest, pool miljonit energiasäästu toetust pluss tahe leida raha juurde äratas lootuse, et Lihulasse saab ehitada uue kooli. Nüüd kipub see lootus kustuma, sest Lääneranna valla juhid on otsustamas, et uue hoone ehitamiseks raha ei jätku, juurde pole seda kuskilt võtta ja saadud kahe miljoniga tuleb vana maja remontida nii palju, kui saab.

Ühest küljest kõlab mõistlikult. Kui riik lahkelt raha jagab, siis miks mitte see remondi peale panna.

Teisest küljest oleks kahe miljoni eest vana maja lappida sularumalus. Üht-teist ja isegi rohkem kui üht-teist saab selle raha eest korda, kaks miljonit ei ole väike summa. Kes aga vähegi on käinud mõnes 21. sajandil ehitatud koolis, see saab aru – ja selleks ei pea olema ehitaja ega arhitekt –, et ühest 1964. aastal ehitatud nõukogude stiilis hoonest ei saa iialgi moodsat kooli, või siis läheb see maksma tükk maad rohkem kui uue ehitamine. Teiseks ei ole tõsiselt võetav vallajuhtide argument, et uut kooli ei saa ehitada, sest Lihula on juba saanud mitu miljoniehtist: perearstikeskuse ja spordihoone. Kas vallajuhid on unustanud, et Lihula on Lääneranna valla keskus? Kas nad ei tea, et perearstikeskuses käivad patsiendid üle terve valla? Kas nad ei tea, et ka spordihoone ei ole ainuüksi Lihula elanikele?

Ka Lihula kooli tullakse õppima mujalt, valla alg- ja põhikoolidest, sest vähemalt esialgu on Lihulas gümnaasium. Arutleda võiks selle üle, kas 10.–12. klass peaksid säilima, uut koolimaja aga vajab Lihula igal juhul, seal pole arutada midagi.