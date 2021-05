Eile sai vaktsiinidoosi ligi 300 läänlast

Eile sai Läänemaal vaksiinidoosi 284 inimest, neist esimese doosi 145 inimest ja teise doosi 139.

Kokku on Läänemaal vaktsineerimine lõpetatud 4757 inimesel, vaktsineerimiskuur on pooleli 3455 läänlasel.

Vähemalt ühe vaktsiinisüsti on saanud 40,17% läänlastest. Läänemaast kõrgem vaktsineerimise hõlmatus on vaid Saaremaal (41,45%) ja Hiiumaal (50,19%).

Ööpäeva jooksul manustati üle Eesti 7921 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 413 070 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 183 300 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 65%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.

Esmaspäeva õhtust saavad vaktsineerimisele registreerida kõik vähemalt 16-aastased.