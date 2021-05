President Kersti Kaljulaid: ma ei tee plaane

President Kersti Kaljulaidi ametiaeg lõpeb peagi, kuid täpsemat plaani, mis edasi saab, presidendil pole. Sellegipoolest ütles riigipea, et ei ütle kunagi oma riigile ära.

Valitsus on kohe koroonapiiranguid leevendamas. Tulevad need õigel ajal?

Me ei tea seda keegi. See paistab alati tagantjärele. Võime teha prognoose, aga kui vaadata terves maailmas viiruse lainete liikumist, siis alati ei ole võimalik seostest aru saada.

Kas piirangud olid vajalikud?

Kui numbrid on läinud üles ja me oleme rangemad piirangud kehtestanud, siis numbrid tulevad alla. Ma jagan peaministri seisukohta: kui näeme, et asjad lähevad halvemaks, peame ise hakkama eemale tõmbuma; kui me näeme, et lähevad paremaks, siis loobume piirangutest.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!