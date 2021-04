Fotoklubi pani pitsikeskuse aknale fotonäituse lemmikloomadest

Haapsalu pitsikeskuse akendel saavad tänaval jalutajad alates laupäevast vaadata Haapsalu fotoklubi järjekordset näitust klubi liikmete lemmikloomadest.

Näituse idee autori, fotoklubi juhatuse liikme Andi Veskioja sõnul läheb näitusele üles umbes veerandsada pilti 21-lt fotoklubi liikmelt. „Oi, seal on palju eri loomi – kassid, koerad, sead, kanad, jaanalinnud jne,” vastas Veskioja küsimusele, milliseid lemmikloomi klubi liikmed üles on pildistanud.

„Kuna aeg on selline, nagu on, siis tegime sellise vahva koguperenäituse, et inimestele veidi rõõmu teha,” ütles Veskioja. Tema sõnul on fotoklubil pitsikeskusega alati hea koostöö olnud ja käsitöönaised on klubisse ikka abivalmilt suhtunud.

Veskioja ütles, et aknanäitusele lisaks plaanib fotoklubi teha veebinäituse, mille kokkupanemisega näeb praegu vaeva Aile Nõupuu. Veebinäitus tuleb aknanäitusest suurem – seal saab näha juba umbes 70 fotot. Veskioja lisas, et kui olukord rahuneb, on suurem näitus üles panna ka Haapsalu lasteraamatukogus. „Meil on fotod juba valmis, ProPrindis tehtud ja ootavad paremat aega,” ütles ta.

Fotod Arvo Tarmula