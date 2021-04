Esmaspäeval tuleb kuni 16 kraadi sooja

Esmaspäeval liigub madalrõhkkond piki Skandinaaviat põhja poole ja selle idaserva mööda liigub Eesti üsna soe õhumass, kergitades termomeetrinäidud paiguti 16 kraadini, teatas ilmateenistus.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommiku poole ööd on sajuta ja pilvi hõredamalt. Puhub ida- ja kagutuul 4-10, Lääne-Eesti saartel puhanguti 13-15 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.

Esmaspäeva päeval on Ida-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on pilves selgimistega ning ajuti sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 12-15 m/s. Sooja on 11-16, meretuulega rannikul 7-9 kraadi.