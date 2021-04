Läänemaal on ühed Eesti kallimad suvilad

Statistikaameti andmetest selgub, et Läänemaal on suvila ruutmeetri mediaanhind 843 eurot, mis on Eesti hindadest üks kõrgemaid.

Suvila ruutmeetri hind on Läänemaast kõrgem vaid Harjumaal – 914 eurot ja Saaremaal – 1173 eurot. Madalaim on hind Võrumaal, kus suvila ruutmeetri mediaanhind on kõigest 186 eurot.

Statistikaameti andmeteaduri Arko Kesküla ja juhtivanalüütikute Kaja Sõstra, Märt Leesmenti, Jaan Õmbluse hinnangul on praegusel ajal suvilad peidupaigaks nii pandeemia kui ka turu ülekuumenemise eest.

Viimase aasta jooksul on osades piirkondades suvilakinnistute hinnad tõusnud, teistes langenud. Hiiumaal on võrreldes 2020. aasta märtsiga müügiks pakutavate suvilate ruutmeetri hinnad kahekordistunud, samas kui näiteks Saaremaal oli aasta võrdluses 20% kukkumine. Mõlemad on saared, mõlemad on eksklusiivsed ja atraktiivsed, mõlemal on pakkumine limiteeritud, aga käituvad nad täiesti erinevalt.

Suvilate hinnadünaamikat maakondade lõikes analüüsides saab analüütikute sõnul teha järelduse, et vaatamata erisuunalistele muutustele, on sellel turul näha aktiivsust ja ka mõned kukkumised on juba tõusudeks pöördunud, näiteks Pärnu ning Lääne maakonnas.