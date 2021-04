Läänemaale lisandus 10 koroonaviirusega nakatunut

Ööpäevaga analüüsiti 85 läänlase koroonaviiruse teste, millest kümme ehk 11,76% osutus positiivseks.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 778. Sama ajaga on positiivsete testide osakaal 14,6%, mis on Eesti keskmisest madalam. Kümne päevaga on haigestunud 99 läänlast.

Üle Eesti analüüsiti ööpäeva jooksul 5413 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 899 ehk 16,6% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 563 inimesel. 426 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 111, Tartumaale 38, Lääne-Virumaale 33, Raplamaale 28, Pärnumaale 23 ja Viljandimaale 21 uut positiivset testi. Jõgevamaale lisandus 16, Järvamaale 14, Läänemaale 10, Saaremaale 3, Põlva- ja Hiiumaale 2, Valgamaale 1 uut nakkusjuhtu. Võrumaale uusi nakkusjuhte ei lisandunud. 34 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 995,2 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 17,8%.

Haiglaravi vajab 686 patsienti.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 229 241 inimesele, kaks doosi on saanud 69 779 inimest.