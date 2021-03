Vedra rajab aastapäevaks külaplatsi

Vedra tahab esmamainimise 500. aastapäevaks rajada Eringe veski juurde külaplatsi, kus 31. juulil astub üles ansambel Lindpriid.

„Meie külas on üks Läänemaa parimas seisus olevaid tuuleveskeid,” ütles Vedra külaseltsi üks eestvedajaist Lauri Lilleoks. Eringe talus on alles piirkonna ainus täielikult säilinud sisseseadega, 1865. aastal ehitatud pukktuulik. Praegu käivad läbirääkimised, et veski juurde saaks hakata rajama külaplatsi.

Lindpriidega said vedralased kaubale, et pillimehed tulevad 31. juulil Eringele Linnamäe kontsertide päeva lõppkontserti andma. „Asukoht saab olema uhke, aga sellega on vaja veel palju vaeva näha,” nentis Lilleoks.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!