Nädalavahetus tuleb sajuta ja soe

Läänemerelt liigub üle Eesti kõrgrõhuhari, mis toob neljapäeval Eestisse selge või vähese pilvisusega sajuta ilma. Puhub loode- ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 3-9 kraadi.

Läänemaal on neljapäeval selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 3-8, puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi.

Reedel võib sadada lörtsi ja vihma. Temperatuur on öösel 0-2 kraadi, päeval 3-6 kraadi. Ööl vastu laupäeva ja pühapäeva on temperatuur -2 kuni +1 kraadi. Päeviti on soojem. Laupäeval tuleb ilm sajuta, sooja on 3-6 kraadi, pühapäeval ulatub õhusoe 5-8 kraadini.

Riigi ilmateenistus lubab esmaspäevaks vihmast ilma, öösel kuni 3 kraadi sooja, päeval kuni 8 kraadi.