Lugeja küsib: kas puhkeruumi kasutamist võib keelata?

Meie töökohal võeti kasutusele uued meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Kahjuks teevad need töötajate olukorra halvemaks. Nimelt ei tohi me enam kasutada kööki, mistõttu ei saa sööki külmkapis hoida ega toitu soojendada. Peame hakkama toitu hoidma ning sööma tootmisruumis, mis on tolmune. Kas tööandja võib sellised reeglid kehtestada?

Tööandja peab hindama, kui suur on nakatumisrisk ettevõttes ning eri töid tegevatel töötajatel. Ei saa välistada, et tööandja tõesti püüdis tööd ohutult korraldada – ent kirjeldatud keelud ei ole mõistlikud. Koroonaviirus on uus ja tõsine oht tervisele, ent ära ei tohi unustada ka nn vanu riske – näiteks võib tolm põhjustada vähki.

Peamised meetmed koroonaviirusesse nakatumise riski vähendamiseks on distantsi hoidmine, maskide kandmine, koristamine ja vajadusel pindade desinfitseerimine, käte pesemisvõimaluse tagamine ning desinfitseerimisvõimaluste tagamine kohtades, kus käsi pesta ei saa.

Olmeruumide kasutamisel tavaliselt piiratakse seal ühel ajal viibivate inimeste arvu. Näiteks võetakse sööklast (või söögiruumist) ära pooled lauad ja toolid, et töötajad hoiaksid distantsi. Samuti jagatakse ära ajad, millal keegi sööklasse minna võib, et sinna ei koguneks liiga palju inimesi. On ettevõtteid, kus on võetud kasutusele täiendavaid söögiruume. Töötajatele söögiruumi kasutamise keelamine võib olla kõige lihtsam lahendus tööandjale, kuid see ei ole siiski lubatud. Tööandja peab ka koroonaviiruse tingimustes võimaldama töötajatele olmeruumide kasutamist.

Ohutuse tagamiseks tuleb olmeruumide kasutamine ümber korraldada. Tuleb läbi mõtelda, mitu inimest mahub söögiruumi nii, et nad saavad hoida distantsi. Samuti tuleb panna paika, kes pinnad desinfitseerib. Kohas, kus inimesed maski eest võtavad, peab olema võimalus kätepesuks ja -kuivatamiseks (või desinfitseerimiseks) ning ka jalaga avatav prügikast, kuhu kasutatud mask panna. Pärast söömist tuleb ette panna uus mask.

Kindlasti ei tohi sundida töötajaid hoidma oma toitu ning seda ka sööma tolmuses tootmisruumis, kus ei ole söömiseks tagatud elementaarseid hügieeninõudeid. Samuti puuduvad tootmisruumis ilmselt ka lauad ja toolid ehk töötajatel ei ole võimalik kuskil puhata ja einestada. Pole mõeldav, et töötaja ei saa kaheksa tunni jooksul vähemalt ühe korra normaalsetes tingimustes süüa.

Kokkuvõtvalt: tööandjal ei ole õigust puhkeruumi kasutamist keelata. Tööandja ülesanne on läbi mõtelda, kuidas ruumi ohutult kasutada.

Piret Kaljula

tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant