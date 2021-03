Lanno: sel aastal võib suvi Eestis vahele jääda

Nakatumiskordaja R on Eestis langenud küll 1,05 peale, kuid terviseameti peadirektori Üllar Lanno sõnul pole see tase piisav. Lanno ütles, et kui maikuuks kordaja 0,85 juurde ei lange, siis ei saa inimesed ka tavapärase elu juurde naasma hakata, vahendas ERR.

Lanno selgitas, et on oluline nakatumiskordaja alla saada, vastasel juhul jääb suvi Eestis n-ö vahele.

„Kutsun teid aru saama nendest meetmetest, mis valitsus on kehtestanud. Ja mitte eeldama seda, et korraldataks Eestis suuremahuliselt spordiüritusi või kultuuriüritusi,“ sõnas terviseameti peadirektor.

Lanno lisas, et aasta alguses oli positiivsete koroonatestide osakaal võetud proovidest kümne protsendi juures, kuid nüüd on see tõusnud 20 protsendini. Eestis on ka väiksemaid asulaid, kus nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul jõuab pea 4000-ni.

„Terviseamet on seisukohal et reisimist tuleks vältida nii palju kui võimalik, isegi Eesti-sisest reisimist tuleks vältida,“ sõnas Lanno.

Need inimesed, kes siiski otsustavad reisile minna ja on viiruse juba läbi põdenud, saavad Lanno sõnul vastavad tõendid välja printida digiregistratuuri ja testi.me keskkondade kaudu.