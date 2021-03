Reoveeuuringu tulemused näitavad jätkuvat olukorra halvenemist

Tartu ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused kinnitavad koroonaviiruse leviku jätkuvat kasvu. Lähinädalail võib nakatunute arvu tõusu oodata nii Lõuna- kui ka Lääne-Eestis.

Reoveeuuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul on tulemustest näha, et viiruse levik on ühtlaselt suur üle Eesti. „Kui varasematel nädalatel on nakatunute suurem hulk jäänud ennekõike Põhja-Eestisse, siis selle nädala tulemustest on näha, et viirus on levinud lõuna poole, mistõttu tuleb ka seal olukorra halvenemiseks valmis olla,“ selgitas Tenson.

Sedapuhku ebaõnnestusid Paide ja Valga proovide analüüsid, mistõttu neid tulemusi kaardil ei kajastu. „Kui aga arvestada nende lähipiirkondadest võetud proovide tulemusi, siis on olukord kõikjal ühtviisi tõsine. Eesti keskmine näit pole enne nii kõrgel olnud,“ selgitas Tenson.

Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes ja üle 10 000 elanikuga linnades. Uuring on terviseametile abistav tööriist, andes varajast infot viiruse leviku hindamiseks enne kliiniliste haigusjuhtude tuvastamist. Uuring aitab avastada varjatud koldeid ja jälgida muutusi puhangudünaamikas. Terviseametit teavitatakse tulemustest regulaarselt.

Proovide kogumisel teeb Tartu ülikool koostööd Eesti Keskkonnauuringute keskuse ja vee-ettevõtetega, kes käitavad linnade reoveepuhasteid. Proovide analüüsid tehakse Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi laborites.