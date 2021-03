Lääne Elu paberleht laupäeval, 20. märtsil

Koroona – haigus, mille kulgu ei saa usaldada

Koroonat põdenute sõnul on tõbi salakaval ja heitlik nagu varakevadine ilm – kunagi ei tea, mida toob järgmine tund või päev. Lääne Eluga jagas oma lugu kuus koroonat põdenut. Nad räägivad oma lood muudetud eesnimede all, vanus ja sugu on õiged. Nad räägivad sellepärast, et teavad, kui tähtis on koroonahaigete jaoks lugeda saatusekaaslaste kirjeldusi, et teaks, mida oodata.

May Aavasalu: looming aitab vaimu virge hoida

May Aavasalu tähistab esmaspäeval oma 70. sünnipäeva näitusega, mida keerulise aja tõttu saab galerii asemel külastada veebis.