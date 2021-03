Esmaspäeval arutab keskkonnaamet Matsalu kaitse-eeskirja muutmise ettepanekute üle

Esmaspäeval, 22. märtsil algusega kell 15 toimub Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmise eelnõu avalik arutelu, kus tutvustatakse laekunud ettepanekuid. Praegust viiruse levikut arvestades toimub arutelu virtuaalselt, MS Teamsi vahendusel.

Rahvuspargi senine kaitse-eeskiri on aegunud ning seda on vaja oluliselt täiendada, et tagada kõikide liikide ja koosluste kaitse. Praegu kehtivas kaitse-eeskirjas on kaitstavad väärtused nimetatud üldsõnaliselt ja ei ole välja toodud konkreetseid kooslusi ja liike. Mõned praegu kehtivad kaitsekorra punktid ei taga piisavalt hästi väärtuste kaitset. Näiteks ei ole piiranguvööndis keelatud linnujaht. Eelnõu järgi on kavas muuta Matsalu rahvuspargi kaitse-eesmärke, kaitsekorda ning korrigeerida kaitseala välispiiri ja vööndite piire.

Keskkonnaamet on tänulik, et nii kohalik kogukond kui ka keskkonnaorganisatsioonid on Matsalu kaitse-eeskirja uuendamise protsessis aktiivselt kaasa löönud. „Hea meel on tõdeda, et avalikustamisperioodil laekunud sadade ettepanekute seas on paljud neist põhjalikult läbi mõeldud ja ka hästi argumenteeritud. Näeme, et inimesed tõepoolest hoolivad ja huvituvad sellest, kuidas Matsalu rahvuspargi kaitset korraldada,” tõdes keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist Kätlin Kurg.

Huvirühmadel on palju vastandlikke seisukohti ja ühisosa leidmine on üpris keeruline, samas on oluline lähtuda just kaitse-eesmärkide vajadustest. „Oleme saanud uusi teadmisi, analüüsinud ettepanekuid ning kujundanud esialgsed seisukohad, mida esitleme 22. märtsil toimuval avaliku arutelul. Lõplike otsusteni me kindlasti veel ei jõua, arutelud eelnõu sisu ja sõnastuse üle jätkuvad,“ ütles Kätlin Kurg.

Kuna avalikustatud eelnõud on vaja veel oluliselt muuta, siis pannakse uus versioon uuesti avalikule väljapanekule ja kõik soovijad saavad uuele versioonile parandusettepanekuid esitada.

8. veebruarini oli maaomanikel ja kõigil huvirühmadel võimalik esitada eelnõule oma ettepanekuid ja huvi oli väga suur. Ühtekokku laekus keskkonnaametile üle 40 kirja, millest enamik sisaldas mitmeid ettepanekuid. Kõige põhjalikum ettepanekute kogum koosnes 55 leheküljest. Lisaks esitati ettepanekuid ka kohtumistel maaomanike ja teiste huvirühmade, nt ornitoloogide ning rannakalurite esindajatega.

Matsalu kaitse-eeskirja eelnõu kohta saab lugeda keskkonnaameti kodulehelt, kust leiab avalikustamise perioodil laekunud ettepanekud ning lingi avaliku aruteluga liitumiseks.