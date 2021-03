Virgo Vallik tegi 18-aastasena debüüdi Premium Liigas

Koroonast räsitud Eesti spordimaastikul suudeti nädalavahetusel alustada Eesti jalgpalli meistrivõistlustega.

Mitmed mängud on ära jäänud, mitmed edasi lükatud, nädalavhetusel peeti siiski kaks kohtumist. Ühes neist kohtusid Tallinnas Sportland Arenal eelmise hooaja kolmanda koha meeskond Tallinna FCI Levadia ja käesolevaks aastaks taas kõrgseltskonda tõusnud 2020. aastal Esiliiga võitnud Pärnu JK Vaprus.

Mängus oli suur ülekaal FCI Levadia poolel, kes lõi Premium Liiga uustulnuka võrku viis palli. Siiski oli mäng Läänemaa jalgpallile tähenduslik. Oma Premium Liiga debüüdi, kohe hooaja avakohtumises tegi Lõuna-Läänemaa JK kasvandik, Pärnu JK Vaprus meeskonna ründaja Virgo Vallik.

Noor, 18-aastane ründaja pääses treenerite loal püünele kohtumise viimaseks kümneks minutiks. Sellega on noorel jalgpalluril kõrgseltskonnas debüüt tehtud. „Levadia on väga tugev vastane ja olime hädas. Kahe liiga, Premium Liiga ja Esiliiga vahe on väga suur,“ ütles Vallik kahte liigat võrreldes.

Siiski on oluline, et esimesed minutid sai noor mängumees kohe kätte. „Väikese ajaga eriti midagi teha ei jõudnud, kuid atmosfäär ja feeling on ikkagi saadud. Siit on hea edasi minna, nii minul, kui kogu meeskonnal,“ ütles Vallik.

Läänemaa jalgpalli au ja südametunnistus on kahtlemata Rimo Hunt, kellel on kõrgliigas kõige rohkem mänge, kui ka kõige rohkem väravaid. Risti jalgpallur Toomas Lillemets tegi aga oma debüüdi Premium Liigas juba 2000. aastal, klubiks FC Kuressaares. Lisaks on eriline märkida veel seda, et kõrgseltskonda on jõudnud jalgpallurid, kes pärit eriliselt väikestest maakohtadest. Nii on sinna jõudnud näiteks Rasmus Munskind Paliverest, Priit Mäeorg Kõmsilt, Virgo Vallik Tuudilt, Reno Mark Kirblast, või Algis Kelder Taeblast. Hetkel on jalgpallureid, kes kõrgseltskonnas kaasa teinud täpselt ühe meeskonna jagu. Praegu Läänemaal tehtav jalgpallitöö annab lootust, et tulevikus tuleb neile lisa.

Premium Liigasse jõudnud läänlased, nende klubi-mängude arv/väravad, esimene klubi ja esimene treener.