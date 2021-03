Luumurru tõttu valudes Haapsalu neiu ootas operatsiooni kaks päeva

Haapsalus liiklusõnnetuses käeluu murdnud noor naine kannatas kaks päeva valusid, enne kui leiti haigla, kus oli võimalik kannatanut opereerida, kirjutas Eesti Ekspress.

18-aastase tütarlapse ema Ingrid rääkis Ekspressile, et Haapsalu valvearst helistas nii Tallinna kui Pärnu haiglasse, kuid kumbki haigla uusi haigeid vastu ei võtnud.

„Haapsalu oli tubli, ta sai korralikku valuvaigistit, tehti kompuuteruuring ja röntgen. Öösel pandi käsi kipsi, et luud vähem liiguks, sest neil ei olnud teda kuhugi operatsioonile saata. Öeldi, et ootaksime kodus. Aga valuvaigistid ei aidanud, tüdruk tundis, kuidas luud liiguvad ja karjus valust kodus,“ kirjeldas Ingrid.

Ingrid hakkas omal käel otsima haiglat, kus valudes tütar saaks abi. Põhja-Eesti regionaalhaigla pakkus operatsiooniks 17. märtsi, mis tähendanuks, et lõikust tulnuks oodata koguni viis päeva. Tartu ülikooli kliinikum oli valmis neiu kohe vastu võtma, kuid Haapsalu haigla erakorralise meditsiini osakonna arst pakkus välja lähema variandi, Pärnu haigla tingimusel, et pere leiab ise transpordi.

„Pärnus võeti Covidi analüüsid ja vereproovid, kõigega läks aega. Anti korralikud valuvaigistid ja järgmise päeva lõuna ajal tehti opp ära. See teeb 36 tundi hiljem. Praegu ta on haiglas ja veel koju ei lasta, sest sõrmed ei liigu hästi. Ma ei ole arst ja ma ei tea, milles on asi. Kardan, et see olukord võib meil minna veel hullemaks, sest ka arstid on ju inimesed ja neid lihtsalt ei jagu,“ mõistis Ingrid olukorda.