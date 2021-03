Covid-19: Kärdlas saavad täna vaktsiinisüsti sada hiidlast

Täna saab Kärdlas vaktsiinisüsti sada hiidlast. Tegelikult pea tosina jagu rohkemgi, sest ühes ampullist saab kümne doosi asemel tavaliselt 11 annust.

Sada hiidlast, kes end digiregistratuuri kaudu olid vaktsineerimiseks kirja panna saanud, oli Kärdlas polikloiinikumajas mitme arsti vahel jaotatud. Koridori oli mitmele poole seatud toole, et need, kes sutsaka kätte on saanud, saaksid 15-20 minuti jooksul istudes kosuda ning kui selle aja jooksul vaktsiinisüst erilisi tagajärgi ei tekitanud, võis kodupoole minna.

Üks süstitegijaist oli polikliiniku õde Karin Tara. “Kumma käega te kirjutate?” uuris õde esimese hooga. “Paremaga? No siis teeme vasakusse õlga.” Tegusamat kätt tuleb Tara sõnul vaktsiinisüstist säästa, sest mine tea, kuidas organism süstile reageerib.

Lühiloeng vaktsiini toimest ja võimalikest tüsistustest, sellest, millise palavikuga millist tabletti neelata ning kuidas võimalike haigusnähtude puhul reageerida, võtab suure osa ühe patsiendi kohta kulutatavast ajast.

Õde haaras juuspeene nõelaga imepeenikese süstla, puhastas õla ning hoiatas, et tegemist on lihasesse tehtava süstiga. Ühekordsetesse süstaldesse on Kärdla tohtrid annused juba varem valmis pannud, nii säästetakse aega, sest pole vaja iga kord uut kogust süstlasse doseerida.

Kui Tara poleks öelnud, et süst on tehtud ning plaastri võib süstikohast maha võtta esmaspäeval, poleks arugi saanud, et ta ka tegelikult süsti tegi.

Tara sõnul oli kõik sujunud hästi. Kes oli end kirja pannud, on ka minutipealt kohal olnud, ühtegi loobujat pole.

“Me teeme ainult täna süsti,” ütles polikliiniku registratuuris toimetanud Hiiuma ahaigla juhatuse liige Riina Tamm. “Meil on planeeritud sada doosi, aga ühest ampullist annab välja mitte kümme vaid ideaalis 11 doosi. Meil on veel nimekiri, keda lisaks kutsuda.”

Tamme sõnul oli kella üheks pärastlõunal seis selline, et tulemata oli jäänud vaid kaks inimest. ”Aga täna on teed nii hullud,” tõdes Tamm. Äkki nad ikka tulevad, me ootame, praegu me veel nende aegu ära ei anna.”

“Meil on läinud väga hästi. Inimesed on positiivsed, rõõmsameelsed, tänavad meid, ütlevad, et küll on hästi, et nemad vakstiini said. Kõik ootavad ju vaktsiini! Nii, et praegu ei saa kurta millegi üle,” lausus Tamm.

Tänase vaktsineerimise eeltööd algasid juba nädala sees. Neljapäeval ei õnnetunud paljudel vaktsiinisüsti saamiseks aega broneerida. “ÜDR (üleriigiline digiregistratuur) plokkis ennast ära, polikliinikus oli meil sellega seoses väga-väga suur tööpäev. Aga läks hästi, loodan, et läheb jätkuvalt kõik hästi,” nentis Tamm.

Kell üks pärastlõunal oli registratuurii akna taga järgmine patsient. “Annan teile infoileke, siin peal on vaktsiini kohta kõik kirjas, kollasele märkmepaberile panin kirja, millal järgmisel korral tulema peate,” selgitas registripidala.

Järgmine süstimispäev tänastele vaktsiinisaajatele on 12 nädala pärast, 6. juunil.

Fotod: Urmas Lauri