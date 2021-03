Sünoptik Kairo Kiitsak: alanud nädal tuleb talvine

Alanud nädal tuleb talvine. Teisipäev (9.03) toob taas lumelisa ja tuiskab. Külmematel öödel langeb õhutemperatuur -15..-21°C-ni.

“Pehmem õhumass peaks saabuma nädala lõpus – aga üleminek ei toimu rahulikult, vaid ikka alguses lumesaju ja tuisuga ning seejärel läheb õhk soojemaks ja sadu vesisemaks. Järsk sooja peale tung soosib ka libedust,” kirjutas sünoptik Kairo Kiitsak oma sotsiaalmeediapostituses.

Esmaspäeval (8. märtsil) tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Pilved ja sadu hõrenevad. Põhjakaare tuul on tuntav ja lisab külmatunnet. Õhutemperatuur on -1..-6, Ida-Eestis -8°C lähedal.

Teisipäeva (9. märtsi) öö hakul on ilm kõrgrõhuvööndi mõjul sajuta ja laialdaselt selge taevaga ning nõrga tuulega. Õhutemperatuur langeb saartel ja läänerannikul -3..-8, sisemaal -10..-16°C-ni, hommikuks Lääne-Eestis tõuseb. Pärast keskööd suureneb põhja poolt läheneva madalrõhkkonna mõju. Põhja-Eestist alates lisandub pilvi, Harju- ja Virumaal hakkab lund sadama, sadu levib edasi lõuna-kagu poole ning hommikul sajab lund põhiliselt Tallinn-Viljandi joonest ida pool, väiksem on saju võimalus läänepoolsetes maakondades. Päeval jõuab madalrõhkkond Läänemerele. Lisanduv tihe lumepilvede vöönd laieneb üle Eesti, lääne pool tuleb sekka ka lörtsi. Tuul pöördub lõunakaarest läände, Ida- ja Põhja-Eestis itta ja kirdesse ning tõuseb tugevaks, õhtuks puhanguti 15, Soome lahe ääres kuni 20 m/s. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis 0..+3, ida pool -1..-5, Virumaal kuni -8°C-ni.

Kolmapäeval (10. märtsil) taandub madalrõhkkond aeglaselt üle Saaremaa Läti suunas ja selle servas sajab öösel aeg-ajalt lund. Hommikul põhja poolt alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur öö jooksul järjest langeb ja on hommikul saartel ning mandri lääne- ja lõunaservas -5..-10, suuremal osal mandrist -12..-17, Kirde-Eestis -20°C ümber. Päeval on üürikeseks tugevneva kõrgrõhkkonna mõjul Põhja-Eestis üksikuid lumehooge, lõuna poole lisandub lund enam. Ida- ja kirdetuul muutub tugevamaks ka sisemaal, rannikul on puhanguid 15, saartel ja Soome lahe ääres öösel kuni 20 m/s. Õhutemperatuur -5..-10°C.

Neljapäeval (11. märtsil) laieneb läänest lähenev madalrõhkkond Eesti poole, aga selle tihedam sadu veel ei jõua. Lumehooge on vaid üksikuid ja need on enamasti nõrgad. Tuul puhub öösel idakaarest ja on mõõdukas, päeva peale tõuseb kagutuul tasapisi tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel -5..-10, Tallinn-Tartu joonest ida pool -10..-15°C, päeval tõus jätkub, Lääne- ja Lõuna-Eestis -1..+2, ida pool -1..-3°C-ni.

Reedel (12. märtsil) tungib aktiivne madalrõhkkond üle Skandinaavia ja jõuab päeval Stockholmi lähistele. Öö hakul hakkab saartel lund sadama ja sadu laieneb üle Eesti, tuiskab. Päeval tuleb lääne pool sekka lörtsi ja vihma, on jäiteoht. Kagu- ja lõunatuul on väga tugev. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul -2..+1, sisemaal -3…-7°C, päeval tõuseb Lääne-Eestis 0..+4, ida pool on veel -1..-3°C piires.

Nädalavahetusel (13.-14. märtsil) liigub Läänemere õhuruumi uusi madalrõhkkondi, mille serva mööda kandub edelavoolus Eestisse võrdlemisi pehme õhumass. Aeg-ajalt sajab tihedat lörtsi ja vihma ning puhub tugev lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on suurema osa ajast 0..+4°C piires, vaid öösel langeb kohati veidi alla 0°C.

Esmaspäeval (15. märtsil) võib madalrõhkkond Eesti vahetusse lähedusse jõuda. Lisandub lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on öösel -1…-2, päeval +2..+4°C. Kuigi nädalavahetusega võrreldes ilm oluliselt ei muutu, võib see madalrõhkkond olla seeriast viimane ning selle järel järgnevaiks päeviks loode poolt jahedam õhumass jõuda.