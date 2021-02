Juhtkiri: isiklik ja avalik huvi

Omandiseaduses on kirjas, et kodanik valdab, kasutab ja käsutab oma vara iseseisvalt isiklike vajaduste rahuldamiseks, majandustegevuseks, sh ettevõtluseks, ning muul otstarbel, mis ei ole vastuolus seadusega. Igaüheõiguse järgi ei või maaomanik keelata eratee ega raja kasutamist jalgsi, jalgrattaga ega muul sarnasel viisil liikumiseks, kui kasutus põhineb väljakujunenud taval ega ole talle koormav.

Novembris 2016 Ramsholmi omanikeks saanud Priit ja Signe Kotkas paigaldasid 2017. aasta mais oma kinnistu piiri juures Ramsi teele väravad, põhjendades seda pahatahtlike ATVga sõitjate ja mootorratturitega, kinnistu rannajoonelt paatide veeskamise ja seal lõkete tegemise, maastiku rikkumise ja prügistamisega. Lisaks seadusele reguleerib aga igaüheõigust ka kohalik tava. Ramsi tee kasutus põhines küll väljakujunenud taval, kuid tundus Ramsholmi omanikele koormav.

Kuna Ramsholmi kinnistu omanikud ei olnud nõus piiratud asjaõiguse seadmise ja Ramsi tee avalikult kasutatavaks teeks määramisega, otsustas Lääne-Nigula vallavolikogu seada Ramsholmi kinnisasjale sundvalduse. Selle vaidlustasid Kotkad kohtus. Kahes kohtuastmes jäi võitjaks vald ning et riigikohus ei võtnud Ramsholmi omanike kaebust menetlusse, andis kohus selge signaali, et sarnastel juhtudel kaalub avalik huvi üles maaomaniku isikliku huvi.

Ramsholmi omanike tegevusele on nii poolehoidjaid kui ka vastaseid. Nagu ütles üks Ramsi poolsaare püsielanik, on tunded kahetised. Õiglustunne ütleb, et neeme tipus asuvale puhkealale peaks pääsema kõik, teisalt on ta aga mures, kas tee avalikuks kuulutamisega ei seata ohtu omaniku privaatsust. On oht, et Lääne-Nigula vallavalitsus ei suuda liiklust ja neeme tipus asuval puhkealal toimuvat korraldada nii, et see omanike turvatunnet ei riivaks.